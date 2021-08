Leichtathletik : Nach Olympia: Speerwerfer Vetter will sich rehabilitieren

Offenburg Nach der klar verpassten Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio will sich Speerwerfer Johannes Vetter mit weiten Würfen rehabilitieren.

Acht Tage nach der überraschenden Olympia-Pleite wird er an diesem Sonntag (13.00 Uhr) bei einem Werfer-Meeting in seiner Heimatstadt Offenburg an den Start gehen. Der deutsche Rekordhalter war als Weltranglisten-Erster nach Japan gereist und kam mit 82,52 Metern nicht über Rang neun hinaus.

„Das sportliche Desaster von Tokio ist für Johannes auch ein finanzieller Schlag in die Magengrube“, sagte Boris Obergföll, Vetters Trainer und Meetingdirektor in Offenburg. „Wir werden künftig die Starts von Johannes nach den Belägen in den Stadien auswählen“, kündigte Obergföll als Konsequenz aus Vetters Rutschpartie von Tokio an. Der in Japan verlegte neue Hightech-Mondo-Belag habe durch einen mit Luftbläschen durchsetzten Unterbau nicht die erforderliche Härte besessen, wie sie ein Kraftwerfer wie Vetter benötige.