Leichtathletik-WM Neugebauer nach Acht-Meter-Sprung Zweiter im WM-Zehnkampf

Niklas Kaul verbuchte nach der Saisonbestleistung von 11,20 Sekunden zwar 7,16 Meter im Weitsprung, hat aber möglicherweise Probleme an der linken Hüfte. Dies deutete sein Vater Michael in der ARD an. Insgesamt belegt der Europameister und Ex-Weltmeister mit 1669 Punkten Rang 23.