Leichtathletik Neugebauer und Fans feiern beim Istaf - Lückenkemper schnell

„Also am Anfang war ich ein wenig skeptisch wegen des 1.500er“, gab Neugebauer zu. „Aber am Ende habe ich es geschafft - hey, danke“, rief er ins Publikum. Sein Sieg in persönlicher Bestzeit von 4:38,10 Minuten war ungefährdet, denn Neugebauer hatte 24 Sekunden Vorsprung auf den letztlich auch zweitplatzierten Ulmer Manuel Eitel mitgenommen. „Es waren keine neun Disziplinen vorher, das hat geholfen“, erklärte Neugebauer.