Ein bewaffneter Polizeibeamter im Trainingsanzug sichert im olympischen Dorf in München, in dem auch Karl-Hans Riehm wohnte, den Block, in dem Terroristen die israelischen Geiseln festhalten. Die palästinensischen Attentäter waren am 5. September in das Quartier der israelischen Mannschaft eingedrungen, töteten zwei Athleten und nahmen neun Sportler als Geiseln. Nach rund 18 Stunden endete der Terrorakt mit einem Blutbad auf dem Flugplatz in Fürstenfeldbruck – insgesamt starben 17 Menschen. Foto: dpa/Horst Ossinger