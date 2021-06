Leichtathletik : Olympia-Aus für 800-Meter-Weltmeister Donavan Brazier

Donavan Brazier hat die Qualifikation für Tokio verpasst. Foto: Wang Jingqiang/XinHua/dpa

Eugene 800-Meter-Weltmeister Donavan Brazier hat die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio verpasst. Der 24-Jährige ging das Rennen bei den US-Meisterschaften in Eugene viel zu schnell an und brach am Ende ein.