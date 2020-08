Hindernisläufer : Olympiasieger Kipruto positiv auf Corona getestet

Wurde positiv auf das Coronavirus getestet: Der Kenianer Conseslus Kipruto. Foto: Nariman El-Mofty/AP/dpa

Monaco Olympiasieger Conseslus Kipruto ist mit dem Coronavirus infiziert und fällt damit für das Diamond-League-Meeting in der Leichtathletik am 14. August in Monaco aus, teilte der 3000-Meter-Hindernisläufer auf Instagram mit.

Er habe keine Symptome und sei in großartiger Form. Er habe den Weltrekord in Angriff nehmen wollen, schrieb Kipruto. Covid-19-Tests im Vorfeld des Meetings hatten aber einen positiven Befund beim zweimaligen Weltmeister aus Kenia ergeben. „Die Leichtathletik ist zurück und ich werde auch zurück sein“, kündigte Kipruto an.