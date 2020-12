Im Alter von 86 : Olympiasieger und US-Fahnenträger Rafer Johnson gestorben

Los Angeles Der frühere US-Leichtathlet Rafer Johnson, 1960 in Rom Olympiasieger im Zehnkampf, ist am 2. Dezember im Alter von 86 Jahren gestorben.

Dies meldeten die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf einen Freund der Familie und die „Los Angeles Times“ unter Verweis auf die Familie. Rafer, 1934 in Texas geboren, sei in seinem Haus in der Nähe von Los Angeles gestorben. Zur Todesursache wurde nichts mitgeteilt.