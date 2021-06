Titelkämpfe in Polen : Para-EM: Rehms Weltrekord krönt starken deutschen Auftakt

Titelkämpfe in Polen

Bydgoszcz Ein Weltrekord von Markus Rehm, insgesamt fünf Medaillen, davon zwei unerwartete für ganz junge Debütanten. Die deutschen Para-Leichtathleten haben bei der EM in Polen einen starken ersten Tag hingelegt.

Die Krönung eines überraschend erfolgreichen Auftakts für den Deutschen Behindertensportverband rund drei Monate vor den Paralympics in Tokio. Insgesamt fünf Medaillen gewann die nur 16 Athleten starke DBS-Delegation.

„8,62 Meter ist mehr als ich erwartet habe. Der absolute Wahnsinn“, meinte der Leverkusener Rehm, der wohl außer Konkurrenz bei den deutschen Meisterschaften der Nichtbehinderten in Braunschweig starten wird: „Beim zweiten Sprung habe ich gemerkt, dass was in der Luft liegt. Beim dritten hat dann alles gepasst.“