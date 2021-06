Tokio 2021 : Para-Weitspringer Rehm startet erneuten Anlauf für Olympia

Bydgoszcz Ein Weltrekord von Markus Rehm, insgesamt fünf Medaillen, davon zwei unerwartete für ganz junge Debütanten. Die deutschen Para-Leichtathleten haben bei der EM in Polen einen starken ersten Tag hingelegt.

„Das Ziel ist, auch bei den Olympischen Spielen zu starten“, sagte Rehm, der sich für die Sommerspiele 2016 in Rio schon einmal vergeblich um einen Start bemüht hatte: „Wir haben alle Hausaufgaben gemacht, inklusive der geforderten Olympia-Norm. Es liegt nun allein an den Verbänden, ihren Bekundungen zur Inklusion auch Taten folgen zu lassen.“

Zunächst erwartet Rehm, dass er bei den deutschen Meisterschaften am Wochenende in der normalen Wertung springen darf. „Die Beweislast ist nach einem CAS-Urteil umgedreht“, sagte er. Sie liegt nun nicht mehr bei Rehm, sondern bei den Verbänden. Demnach müsse ihm ein Vorteil nachgewiesen werden, was man nicht könne. „Deshalb steht einem Start in der normalen Wertung nichts gegenüber. Und meine Erwartung ist, dass das machbar ist.“ 2014 hatte er bei einem Start in normaler Wertung den deutschen Meistertitel gewonnen, seitdem war er nur noch außer Konkurrenz dabei.