Leichtathletik : Prothesen-Springer Rehm: DLV soll ihn für Olympia nominieren

Prothesen-Springer Markus Rehm will bei den Olympischen Spielen in Tokio starten. Foto: Sven Hoppe/dpa

Braunschweig Der Para-Weitsprungweltrekordler Markus Rehm bleibt hartnäckig und fordert den Deutschen Leichtathletik-Verband heraus. Dieser soll ihn für die Olympischen Spiele in Tokio nominieren. Die Regeln lassen das nicht zu, sie sind nach einem Cas-Urteil allerdings fragwürdig.

Prothesen-Weitspringer Markus Rehm gibt nicht auf und lässt nicht locker. Der 32-jährige Leverkusener will zu den Olympischen Spielen in Tokio und fordert den Deutschen Leichtathletik-Verband auf, ihn zu nominieren.

„Ich wünsche mir, dass der DLV mal den Mut zeigt und sagt: Wir finden eine Lösung“, sagte der dreimalige Paralympics-Sieger der Deutschen Presse-Agentur. Dass die Regeln es verbieten, hält Rehm nicht für akzeptabel und rechtens. Am Sonntag wird er bei den deutschen Meisterschaften der Nichtbehinderten in Braunschweig außerhalb der Wertung starten.

Dem in Göppingen geborenen Meister der Orthopädietechnik geht es weder bei den deutschen Titelkämpfen noch bei Tokio-Spielen darum, unbedingt in der gleichen Wertung wie die Nichtbehinderten zu starten oder eine Medaille zu gewinnen. „In erster Linie will ich beweisen, dass ich vorne mitspringen kann und es verdient hätte, in Tokio dabei zu sein. Ich möchte auch ein Zeichen für Inklusion setzen“, erklärte Rehm und betonte: „Ich nehme keinem Deutschen einen Startplatz weg, tue niemanden weh und will keinem etwas Böses.“