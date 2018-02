Prothesen-Springer Streng startet bei Weitsprung-DM

Neben Markus Rehm wird am Wochenende in Felix Streng ein weiterer Prothesen-Springer bei den deutschen Meisterschaften der nichtbehinderten Leichtathleten an den Start gehen. dpa

Der Leverkusener startet wie Rehm außer Konkurrenz bei den Hallen-Meisterschaften in Dortmund. Strengs Vereinskollege Rehm hat bereits mehrmals außer Konkurrenz bei deutschen Weitsprung-Meisterschaften teilgenommen, 2014 ging er sogar in normaler Wertung an den Start und wurde mit 8,24 Metern Erster. Bei Olympischen Spielen durfte Rehm bisher nicht teilnehmen.

Streng erfüllte mit 7,41 Metern bei den Nordrhein-Meisterschaften die Norm. Dass er am Samstag außer Konkurrenz startet, ist für ihn kein Problem. „Wir sind einfach alle Leichtathleten“, sagte Streng, der in La Paz/Bolivien geboren wurde und bei den Paralympics 2016 in Rio Gold mit der Sprintstaffel und jeweils Bronze über 100 Meter und im Weitsprung gewann: „Ich bin sicher, dass es ein großartiger Wettkampf wird. Ich freue mich tierisch darauf.“ Sein Ziel am Tag nach dem 23. Geburtstag: „Ich will auf die 7,41 Meter schon noch was draufsetzen.“

In der Rangliste der 15 Teilnehmer liegt Streng mit seiner Vorleistung auf Rang zwölf, Rehm führt sie mit 8,22 Metern an.

