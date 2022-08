Nach WM-Fiasko : Rauschendes EM-Fest: „Deutsche Leichtathletik lebt“

München Nach dem WM-Fiasko trumpfen die deutschen Leichtathleten bei der EM in München groß auf. Die EM-Party darf aber nicht überdecken, was im Verband falsch läuft.

Die andere Hauptattraktion des berauschenden wie dramatischen Festabends war auch Gina Lückenkemper. In einem Foto-Finish-Finale gewann sie EM-Gold über 100 Meter - und musste ins Krankenhaus. „Wenn ich schon mal einen EM-Titel gewinne, wollte ich es anders erleben als in der Notaufnahme“, meinte 25-jährige Berlinerin. Im Ziel hatte sie sich beim Sturz eine Fleischwunde zugezogen.

„Für das ganze Team ist auf jeden Fall schön, dass wir bisher so erfolgreich sind. Es zeigt: Wir können doch noch Leistungssport“, sagte die Olympia-Zweite Pudenz, die bei der WM dem Erfolgsdruck nicht gewachsen war. In München fühlte sie sich nun so gepusht durch das Heimpublikum, dass „zehn Prozent mehr Leistung“ dabei herauskamen. Bei der WM in den USA konnten nur Weitspringerin Malaika Mihambo (Gold) und die Frauen-Sprintstaffel (Bronze) Medaillen holen. „Wir können uns als Trainer nicht erinnern, so einen Tag jemals erlebt zu haben“, sagte DLV-Chefbundestrainerin Annett Stein.