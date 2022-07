Leichtathletik-WM : Rekordmedaillengewinnerin Felix im US-Kader

Eugene Medaillen-Rekordhalterin Allyson Felix aus den USA ist zum zehnten Mal für eine Leichtathletik-Weltmeisterschaft nominiert worden und bekommt in ihrer Heimat die Chance auf einen großen Abschied.

Die mit 18 Medaillen erfolgreichste Leichtathletin der WM-Geschichte wurde vom Team USA am Dienstag (Ortszeit) in den Kader für das 4x400-Meter-Mixed-Rennen berufen. Ihr sechster Platz über die 400 Meter bei den US-Meisterschaften im Juni war zu wenig für einen der begehrten Startplätze im Einzelrennen. Die 36-Jährige, die bei Olympischen Spielen sieben und bei Weltmeisterschaften zwölf Goldmedaillen gewann, hat ihr Karriereende zum Ende dieser Saison angekündigt.

Insgesamt wurden 151 Sportlerinnen und Sportler in den US-Kader für die WM in Eugene berufen, darunter neun amtierende Weltmeisterinnen und Weltmeister. Die erste Leichtathletik-WM in den Vereinigten Staaten findet vom 15. bis 25. Juli in Oregon statt.