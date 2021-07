Meeting in Atlanta : Schweizer Sprinter Wilson verbessert 100-Meter-Europarekord

Meeting in Atlanta

Stellte kurz vor Olympia einen Europarekord auf: Alex Wilson (hier 2018 in Berlin). Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Atlanta Wenige Tage vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio hat der Schweizer Sprinter Alex Wilson einen Europarekord über 100 Meter aufgestellt.

Der 30-Jährige lief am Sonntag bei einem Meeting in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia die Strecke in 9,84 Sekunden. Der gebürtige Jamaikaner verbesserte damit die alte kontinentale Bestleistung des Portugiesen Francis Obikwelu und des Franzosen Jimmy Vicaut (9,86 Sekunden).