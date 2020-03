Leichtathletik-Präsident : Sebastian Coe zu Olympia: „Keine Chancengleichheit“

London Leichtathletik-Weltverbandspräsident Sebastian Coe ist besorgt über die massiven Einschränkungen der Olympia-Qualifikation durch die Coronavirus-Pandemie.

Coe ist aber auch klar, dass durch die Pandemie-Einschränkungen „keine Chancengleichheit“ bei einer geplanten Ausrichtung der Sommerspiele gewährleistet sein wird. „Alle unsere Verbände stehen vor der gleichen Herausforderung, in einer sehr, sehr schwierigen Situation“, sagte er. Während sich die Lage in China verbessere, sei es nun schwieriger für Athleten in Europa geworden. „Ein italienischer Langstreckenläufer muss momentan zu Hause bleiben. Das ist eine massive Herausforderung“, so der einstige Weltklasseläufer.