Olympia : Speerwerfer Vetter bestreitet Pressekonferenz aus dem Bett

Miyazaki Speerwerfer Johannes Vetter geht bisher sichtlich locker mit seiner Favoritenrolle bei den Olympischen Spielen in Tokio um.

Der Weltmeister von 2017 und Olympia-Vierte von 2016 führt die Weltbestenliste mit 96,29 Metern an. Er startet zudem mit der Empfehlung von 19 Siegen in Serie. „Ich hatte gestern eine sehr gute Einheit im Kraftbereich. Ich bin einfach froh, dass ich noch ein paar Tage zum Abschalten habe“, sagte Vetter.

Am Freitag, so sein Trainer Boris Obergföll, werde sein Schützling im Training „noch einmal richtig scharf werfen“. Vor der Qualifikation am Mittwoch und dem Finale am 7. August wachse die positive Anspannung, so Vetter: „Ich hab' einfach nur Riesenbock drauf.“