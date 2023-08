Leichtathletik-WM Speerwerfer Weber: Olympia-Versprechen nach Abwurf-„Horror“

Ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Paris schnitt der Deutsche Leichtathletik-Verband in Ungarns Hauptstadt noch schlechter ab als ein Jahr zuvor in den USA, als es neben allen Enttäuschungen immerhin noch Medaillen gab: Gold durch die in Budapest nach einem Muskelfaserriss fehlende Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo und Bronze durch die diesmal ersatzgeschwächte Sprintstaffel um Doppel-Europameisterin Gina Lückenkemper. Und diesmal? Diesmal lag am Ende alle Hoffnung auf Weber, den kompletten Medaillen-Fehlschlag zu verhindern.