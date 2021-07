Olympia : Speerwurf-Ass Vetter: Erstmal Badminton am Flughafen

Miyasaki Johannes Vetter, große Gold-Hoffnung der deutschen Leichtathleten bei den Olympischen Spielen, hat bei der Ankunft in Japan erstmal die Badmintonschläger ausgepackt.

Der Weltmeister von 2017 zeigte am Montag bei Instagram, wie er und sein Trainer Boris Obergföll im Wartebereich am Flughafen ein Spielchen machen.

„Wir hatten eine sichere Reise und haben unsere Körper direkt am Flughafen bewegt“, schrieb Vetter. Der 28-Jährige spielt mit Bundestrainer Obergföll regelmäßig Badminton beim Aufwärmen zum Training in Offenburg. Vetter reist vor seinen Wettkämpfen in Tokio (Qualifikation am 4. August/Finale am 7. August) erstmal ins Trainingslager des Deutschen Leichtathletik-Verbandes nach Miyasaki.