Deutsche Meisterschaft : Springende Sprinterin Mihambo bringt Glanz in die Hütte

Springende Sprinterin Mihambo bringt Glanz in die Hütte

Leipzig Springen, sprinten, herzlich lachen: Das alles hat Malaika Mihambo perfekt drauf. Im Weitsprung holt sich die Weltmeisterin ihren dritten nationalen Hallentitel ab. Beinahe hätte sie auch noch den Sprint gewonnen. Olympiasiegerin Heike Drechsler ist längst ein Fan.

Weltmeisterin Malaika Mihambo hat Glanz in die Hütte gebracht und die Leichtathletik-Fans in der Leipziger Arena als sprintende Weitspringerin total begeistert.

Einen Tag nach ihrem bemerkenswerten zweiten Platz im 60-Meter-Finale wurde die 26-Jährige von der LG Kurpfalz in ihrer Spezialdisziplin mit 6,77 Metern zum dritten Mal nach 2018 und 2019 deutsche Hallenmeisterin. Den nächsten Sieben-Meter-Satz verpasste sie. „Ich bin heute schwer in Tritt gekommen. Klar wäre ich gern noch weiter gesprungen, aber es war schon mal besser als letztes Jahr“, sagte Mihambo.

Damals waren es fünf Zentimeter weniger. Beim Istaf Indoor in Berlin landete sie kürzlich sogar bei 7,07 Metern. Als „Leichtathletin des Jahres“ bekam Mihambo als Star der Titelkämpfe noch ein großes Foto geschenkt - mit ihrem 7,30-Meter-Siegsprung von der WM in Doha.

Dass es nicht noch weiter ging, lag auch an der wegen des Coronavirus abgesagten Hallen-WM im chinesischen Nanjing. Mihambo hatte alles auf den für Mitte März geplante Saisonhöhepunkt abgestimmt. „Der fällt nun weg, das führte dazu, dass die Konstanz nicht so da ist und jeder Sprung bei sieben Meter plus landet“, erklärte die Weltmeisterin.