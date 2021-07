Olympia : Stabartist Bo Kanda: „Um die Medaille mitspringen“

Tokio Die beiden Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre und Oleg Zernikel haben das Olympia-Finale erreicht - und wecken zarte Medaillenhoffnungen.

Dass der in Düsseldorf aufgewachsene Sohn einer deutschen Mutter und eines aus dem Kongo stammenden Vaters mehr nach oben schaut, ist keine Überheblichkeit. Denn bei der Weltmeisterschaft 2019 in Doha/Katar flog er immerhin auf den vierten Platz. Für viele Leichtathleten sind die Ausscheidungen eine mentale Ausnahmesituation, ein Mühsal. Lita Baehre hingegen nutzte die Nervenprobe und die Adrenalin-Ausschüttung: „Ich lasse mich von der Nervosität nicht runterdrücken. Ich nehme das eher mit und nutze es.“

In der Qualifikation hat er immerhin gegen den Top-Top-Favoriten Armand Duplantis einen kleinen Sieg gefeiert. Der schwedische Weltrekordler hatte einen Fehlversuch über 5,50 Meter, blieb ansonsten aber makellos. Auch von dem als „Mondo“ verehrten Überflieger lässt sich Lita Baehre nicht einschüchtern. Auf die Frage, was Duplantis auszeichne, antwortete er lapidar: „Er springt hoch.“ Vielleicht kann er mit dieser Einstellung am Dienstag (12.20 Uhr/MESZ) nach neun Jahren eine Stabhochsprung-Medaille für Deutschland bei Olympia holen. In London 2012 gewannen Björn Otto und Raphael Holzdeppe Silber und Bronze.