Leichtathletik : Start der Diamond League am 14. August - Finale fällt aus

Start der Diamond League am 14. August - Finale fällt aus

Die Diamond League beginnt am 14. August. Foto: Jasper Jacobs/BELGA/dpa

Monaco Das Finale der Diamond League in Zürich fällt wegen der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr zum ersten Mal aus.

Der Leichtathletik-Weltverband will seine verkürzte Premium-Serie mit elf Ein-Tages-Meetings nun am 14. August in Monaco starten. Die Termine der umstrukturierten Saison gab World Athletics bekannt.