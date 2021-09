Corona-Pandemie : Tokio-Marathon auf März 2022 verschoben

Tokio Der für den 17. Oktober geplante Tokio-Marathon ist wegen der Corona-Pandemie auf den 6. März 2022 verschoben worden.

Mit der Verschiebung des diesjährigen Marathons ist auch klar, dass der am 6. März 2022 eigentlich geplante Tokio-Marathon 2022 nicht stattfindet. Alle Läufer, die eine Teilnahme am Tokio-Marathon 2022 gebucht haben, werden in Kürze mit Details und Optionen informiert.