Leichtathletik : Topläuferin Klosterhalfen: Pokern vor der WM in Katar

Topläuferin Klosterhalfen: Pokern vor der WM in Katar

Doha Alle Augen auf Konstanze Klosterhalfen! Für die Leichtathletik hierzulande gibt es bei den Weltmeisterschaften in Katar kaum eine spannendere Frage: Kann das Supertalent in die Medaillenränge laufen?

Die 22-jährige Leverkusenerin lässt bis zuletzt offen, welche Distanz sie in Doha in Angriff nimmt - 1500 oder 5000 Meter. „Ich weiß es noch nicht“, sagte Klosterhalfen der Deutschen Presse-Agentur und dem Magazin „Leichtathletik“ vor der am Freitag beginnenden WM.