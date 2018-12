später lesen Wettbewerbe in Tilburg Türkin schafft EM-Hattrick - Silber für DLV-Crossläufer FOTO: Olaf Kraak FOTO: Olaf Kraak Teilen

Die Türkin Yasemin Can hat bei den Cross-Europameisterschaften in Tilburg nach 2016 und 2017 erneut Gold gewonnen und damit als erste Frau in der EM-Geschichte den Hattrick geschafft. dpa