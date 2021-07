Werfertag in Thum : Vetters Siegesserie hält - 86,48 m aber unter seinem Niveau

Werfertag in Thum

Siegt auch beim Werfertag in Thum: Johannes Vetter ist im Speerwurf eindeutiger Olympia-Favorit. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Thum Die Siegesserie von Speerwerfer Johannes Vetter hat auch im letzten vorolympischen Wettkampf gehalten. Der Offenburger kam beim Werfertag im sächsischen Thum auf 86,48 Meter und distanzierte die Konkurrenz damit deutlich.

„Ich messe mich an den 90 Metern. Aber auf so einem Belag ist es schwierig, genug Leistung herauszukitzeln“, sagte Vetter. In Thum war zu Saisonbeginn ein neuer Belag installiert worden, der der Technik von Vetter nicht entgegenkommt. Er glaubt, dass normalerweise fünf bis zehn Meter mehr möglich gewesen wären. „In Tokio liegt Mondo-Belag, darauf habe ich meine besten Weiten geworfen“, sagte Vetter.