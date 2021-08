Olympia : Vielstarterin Sifan Hassan problemlos im 1500-Meter-Finale

Tokio Die niederländische Topläuferin Sifan Hassan hat den nächsten Schritt zum angestrebten Gold-Triple in Tokio gemacht. Nach ihrem Olympiasieg über 5000 Meter erreichte die 28-Jährige den Endlauf über 1500 Meter.

Ihren Halbfinal-Lauf gewann sie nach einer mächtigen Tempoverschärfung auf der letzten Runde in 4:00,23 Minuten. Caterina Granz aus Berlin schied als Vorletzte ihres Halbfinals in 4:10,93 Sekunde wie erwartet aus.

Im Vorlauf war Hassan gestürzt, hatte sich aber wieder aufgerappelt und trotzdem gewonnen. Der Endlauf steht am Freitag an. Am Samstag gehört die Weltmeisterin über 1500 und 10 000 Meter zu den Favoritinnen auf der Langstrecke. Das atemberaubende olympische Lauf-Programm der gebürtigen Äthiopierin umfasst sechs Rennen in acht Tagen. „In diesem Jahr bin ich gesund und in der Form meines Lebens. Ich habe große Träume“, hatte sie gesagt. Über 10 000 Meter startet auch die deutsche Laufhoffnung Konstanze Klosterhalfen aus Leverkusen.