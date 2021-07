Diamond League in Oslo : Warholm mit Weltrekord über 400 m Hürden - Mihambo siegt

Diamond League in Oslo

Oslo 400-Meter-Hürdenspezialist Karsten Warholm macht sein Heimspiel in Oslso zu einem Weltrekord-Abend. Die deutsche Olympia-Hoffnung Malaika Mihambo freut sich über einen Sieg, verpasst aber erneut die Sieben-Meter-Marke.

Der Norweger Karsten Warholm hat beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Oslo den Uralt-Weltrekord über 400 Meter Hürden gebrochen.

Bei seinem Heimspiel im Bislett-Stadion gewann der 25-Jährige das Rennen in unglaublichen 46,70 Sekunden. Der Welt- und Europameister blieb damit acht Hundertstelsekunden unter der fast 29 Jahre alten Traumzeit des US-Amerikaners Kevin Young bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona. Warholm hatte zuvor mehrfach seinen eigenen Europarekord verbessert - zuletzt im August 2020 auf 46,87 Sekunden.

„Ich wusste, dass ich eine schnelle Zeit in meinem Körper drin habe“, meinte Warholm, „aber es ist etwas anderes, dann rauszugehen und das auch durchzuziehen.“ Es sei sehr speziell gewesen, diesen Rekord vor einem so großartigen Heimpublikum zu laufen - auch seine Freunde und seine Familie waren im Stadion. Für Warholm war es das erste Rennen über 400 Meter Hürden in der Olympia-Saison. „Ich glaube schon“, sagte er, „dass ich wirklich noch etwas mehr im Tank habe.“