Istaf Indoor : Weitspringerin Mihambo verzückt die Fans am Valentinstag

Berlin Der Rap-Song „Roses“ passt zum Valentinstag, zu Malaika Mihambo und zum Istaf Indoor auch: 12.500 Fans sind aus dem Häuschen, als die Weitsprung-Weltmeisterin bei 7,07 Meter landet. Sie ist erst die dritte Athletin, der das in diesem Jahrtausend in der Halle gelingt.

Die Weitsprung-Weltmeisterin jubelte, lachte, winkte und genoss ihre Party mit den 12.500 Fans in der ausverkauften Berliner Mercedes-Benz-Arena. Am Valentinstag erlebte sie beim Istaf Indoor einen ganz speziellen Glücksmoment. „Die Stimmung war mal wieder fantastisch, Standing Ovations habe ich noch nie bekommen, das beflügelt ungemein“, sagte die 26-Jährige von der LG Kurpfalz nach ihrem Sieg mit der Jahresweltbestleistung von 7,07 Metern.

Weltweit sind in der Halle erst neun Athletinnen weiter gesprungen als Welt- und Europameisterin Mihambo - und nur zwei in diesem Jahrtausend: Die Serbin Ivana Spanovic kam 2017 auf 7,24 Meter, die Amerikanerin Brittney Reese auf 7,23 Meter (2012) und 7,22 Meter (2016). Und in Deutschland? Da ist Mihambo erst die dritte Sieben-Meter-Springerin in der Halle - nach Weltrekordlerin Heike Drechsler (7,37 Meter/1988) und Helga Radtke (7,09 Meter/1985). WM-Gold in Doha hatte Mihambo mit 7,30 Metern gewonnen.