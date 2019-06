Norm für Leichtathletik-WM : Weitsprung-Ass Mihambo glänzt auch über 100 Meter

Malaika Mihambo knackte die Norm für die Leichtathletik-WM Ende September in Doha/Katar. Foto: Andreas Gora.

Mannheim Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo hat in Mannheim als Sprinterin geglänzt. Die 25-Jährige von der LG Kurpfalz rannte bei der Junioren-Gala die 100 Meter in 11,21 Sekunden und knackte damit die Norm für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften Ende September in Doha/Katar.

