Saisonstart : Weitsprung-Ass Mihambo glänzt im Sprint

Pliezhausen Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo ist beim internationalen Läufermeeting im schwäbischen Pliezhausen glänzend in die olympische Leichtathletik-Saison gestartet.

Ihren Saisoneinstieg im Weitsprung plant Mihambo am 21. Mai beim Meeting in Dessau, bevor sie am 5./6. Juni bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig ihren fünften Freiluft-Titel holen will. Die Gold-Entscheidung bei den Olympischen Spielen steht am 3. August an. „Ich konzentriere mich voll auf die Aufgaben in der Saison 2021, und die sind mit Tokio ja groß genug“, sagte die zweimalige Sportlerin des Jahres.