Indoor-Wettkampf in Berlin : Weitsprung-Weltmeisterin Mihambo triumphiert beim Istaf

Indoor-Wettkampf in Berlin

Siegte in Berlin: Malaika Mihambo. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa.

Berlin Weitsprung-Weltmeisterin Mihambo Malaika begeistert die Leichtathletik-Fans beim Istaf Indoor in Berlin mit einem Riesensprung.

Vier Monate nach ihrem Gold-Coup in Doha hat Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo auch beim Berliner Istaf Indoor triumphiert.

Mit ihrem 7,07-Meter-Satz im letzten Versuch riss die 26-Jährige von der LG Kurpfalz die 12.500 Leichtathletik-Fans in der Mercedes-Benz-Arena zu Beifallsstürmen hin. Sie überflog die magische 7-Meter-Marke in der Halle als weltweit erst 18. Athletin und als dritte deutsche Weitspringerin nach Weltrekordlerin Heike Drechsler (7,37 Meter/1988) und Helga Radtke (7,09 Meter/1985).

Mihambo hatte am Freitagabend in dem zweistündigen Wettkampf lange mit ihrem Rhythmus zu kämpfen, war aber im letzten Versuch voll da. „Ich wusste, dass ich sieben Meter springen kann und bin froh, dass es letztendlich geklappt hat“, sagte die Siegerin, die schon bei der Vorstellung von den Fans in der ausverkauften Arena mit tosendem Beifall begrüßt wurde.