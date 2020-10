Leichtathletik : Weltmeisterin Hassan rennt Europarekord über 10 000 Meter

Hengelo Weltmeisterin Sifan Hassan hat den über 18 Jahre alten 10 000-Meter-Europarekord der britischen Lauf-Legende Paula Radcliffe gebrochen.

Beim Leichtathletik-Meeting in Hengelo gewann die 27 Jahre alte Niederländerin, die in Äthiopien geboren wurde, das Rennen überlegen in 29:36,67 Minuten. Fast die Hälfte der 25 Runden lief sie allein und stürmte auf und davon.