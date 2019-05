Zehnkampf : „Wettkampfkiller“ Freimuth muss in Götzis liefern

Götzis Ein Jahr nach seinem Blackout kommt Zehnkämpfer Rico Freimuth zurück nach Götzis - und muss bei seinem Comeback gleich liefern.

„Schon im Trainingslager hatte Rico den richtigen Drive. Und er ist ein absoluter Wettkampfkiller“, betonte der 35-Jährige. „Wenn er in Götzis liefert, dann ist er einer von den Drei, die in Doha am Start sind“, meinte Hallmann mit Blick auf die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Katars Hauptstadt vom 27. September bis 6. Oktober. „Und er wird liefern.“