„Anhalt 2021“ in Dessau : Wieder ein großer Wurf von Vetter - Mihambo auf Formsuche

„Anhalt 2021“ in Dessau

Mihambo siegte mit 6,68 Metern beim Weitsprung beim Leichtathletik-Meeting in Dessau. Foto: Bernd Thissen/dpa/Archivbild

Dessau Speerwurf-Ass Johannes Vetter setzt die Serie der 90-Meter-Würfe in Dessau fort. Weitsprung-Weltmeisterin Mihambo siegt, kommt aber noch nicht über sieben Meter. Beim Comeback nach der Geburt ihrer Tochter fehlt Hürdensprinterin Cindy Roleder noch das Tempo.

Beim Leichtathletik-Meeting „Anhalt 2021“ in Dessau ließ er den Konkurrenten mit 93,20 Meter keine Chance. Zuvor hatte er 91,86 Meter vorgelegt. Es war bereits der vierte Wettkampf hintereinander, bei dem er die 90-Meter-Marke übertraf. Zwei Tage zuvor hatte er in Ostrava sogar exakt einen Meter weiter geworfen. „Ich hätte nicht erwartet, dass es noch mal so weit gegangen ist“, sagte Vetter. „Es ist bisher ein gutes Jahr.“