Leichtathletik-WM : WM-Dritte Klosterhalfen verpasst WM-Finale über 5000 Meter

Verpasste das 5000-Meter-Finale in Eugene: Konstanze Klosterhalfen. Foto: Michael Kappeler/dpa

Eugene Deutschlands Weltklasseläuferin Konstanze Klosterhalfen hat das 5000-Meter-Finale bei der Leichtathletik-WM in Eugene verpasst.

Im Vorlauf reichte der 25-jährigen Leverkusenerin die Zeit von 15:17,78 Minuten nicht, um in den Medaillenkampf der besten zwölf Läuferinnen zu gelangen. Die WM-Dritte von 2019 erreichte nur den 19. Platz. Auch die beiden weiteren deutschen Starterinnen schieden aus: Die EM-Vierte Alina Reh belegte in 15:13,92 Minuten Rang 17, während Sarah Benfarès vom LC Rehlingen in 16:34,23 Minute auf den 33. Platz lief.