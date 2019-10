Knorpelabsplitterung : WM-Dritter Johannes Vetter wird am Fuß operiert

WM-Dritter Johannes Vetter wird am Fuß operiert

Muss sich am Fuß operieren lassen: Speerwerfer Johannes Vetter. Foto: David J. Phillip/AP/dpa.

Doha Der Weltmeisterschaftsdritte Johannes Vetter muss sich wegen einer Knorpelabsplitterung im Fuß einer Operation unterziehen. Der 26 Jahre alte Offenburger wird in Frankfurt am Main operiert.

„Ich will die Olympia-Vorbereitung nicht in Gefahr bringen“, sagte Vetter nach seinem dritten Platz im Speerwurf-Finale bei der Leichtathletik-WM in Doha.