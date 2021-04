Tokio-Spiele 2021 : Wurf-Bundestrainer Lang: Drei Olympia-Medaillen realistisch

Deutsche Medaillenhoffnung für Olympia in Tokio: Speerwerfer Johannes Vetter. Foto: Michael Kappeler/dpa

Chemnitz Der leitende Bundestrainer Sven Lang erwartet ein erfolgreiches Auftreten der deutschen Diskus- und Speerwerfer sowie Kugelstoßer bei den Olympischen Spielen in Tokio.

„Zunächst müssen sich unsere Frauen und Männer qualifizieren. Ich erwarte, dass dies 14 bis 16 Athleten schaffen, obwohl es die Normen nicht so im Vorbeigehen gibt“, sagte der 58-Jährige im Interview der in Chemnitz erscheinenden „Freie Presse“ und ergänzte: „Wenn wir dann in Tokio drei Medaillen gewinnen, wäre dies aus heutiger Sicht ein realistisches Ziel.“