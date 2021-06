Olympische Sommerspiele : Zehn russische Leichtathleten für Spiele in Tokio bestimmt

Zehn russische Leichtathleten für Spiele in Tokio bestimmt

Zehn russische Leichtathleten nehmen unter neutralem Status an den Olymischen Spielen in Tokio teil. Foto: Hannibal Hanschke/EPA/dpa

Moskau Russlands Leichtathletikverband hat sich unter dem Zwang der Doping-Sanktionen auf zehn Athleten für die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio festgelegt.

Unter neutralem Status treten die Hochspringer Ilja Iwanjuk, Michail Akimenko und Maria Lassizkene sowie die Stabhochspringerin Anschelika Sidorowa an, wie der Verband mitteilte.

An diesem Mittwoch will sich Präsident Wladimir Putin mit der russischen olympischen Delegation in Moskau treffen, darunter die Judo-Mannschaft. Insgesamt würden rund 130 Sportlerinnen und Sportler und ihre Trainer im Georgssaal des Großen Kremlpalasts empfangen, wie die russische Präsidialverwaltung mitteilte.