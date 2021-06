Meeting in Ratingen : Zehnkämpfer Kaul mit Blitzstart über die Hürden

Überquerte in Bestzeit die Hürden in Ratingen: Zehnkampf-Ass Niklas Kaul. Foto: Dietmar Stiplovsek/APA/dpa

Ratingen Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul ist glänzend in den zweiten Tag des Meetings in Ratingen gestartet.

Der 23-jährige Mainzer rannte die 110 Meter Hürden in der persönlichen Bestzeit von 13,38 Sekunden. Noch schneller in der sechsten Disziplin der Olympia-Qualifikation war der Ulmer Mathias Brugger in 13,28 Sekunden. Dritter wurde Kai Kazmirek von der LG Rhein-Wied in 13,50 Sekunden. In der Gesamtwertung verbesserte sich Kaul mit 4935 Punkten auf den sechsten Rang. Der frühere WM-Dritte Kazmirek führt mit 5215 Zählern.