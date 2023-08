Leichtathletik-WM Zehnkämpfer Neugebauer „heiß“ - Kaul nach Aus: Tut weh

Nicht mehr dabei ist Europameister Niklas Kaul, der 2019 in Doha Weltmeister wurde. Erst hinderten ihn Hüftprobleme, dann zwang ihn eine Fußverletzung zur Aufgabe. „Die Entscheidung, nicht 400 Meter gelaufen zu sein, tut mehr weh als der Fuß. 400 wäre aber ein Risiko gewesen“, sagte der 25-Jährige. Zumal weitere belastende Disziplinen am Samstag folgen. „Das wäre ein Risiko, das eben gerade im Jahr vor Olympischen Spielen nicht tragbar ist.“ Die Sommerspiele in Paris sind Kauls ganz großes Ziel.