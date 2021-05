Vierkampf in Frankfurt/Main : Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul überzeugt beim Comeback

Vierkampf in Frankfurt/Main

Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul zeigte beim Vierkampf in Frankfurt/Main eine vielversprechende Leistung. Foto: Andreas Arnold/dpa

Frankfurt/Main Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul hat bei einem Vierkampf in Frankfurt/Main sein Comeback nach über eineinhalbjähriger Pause gegeben.

Über 110 Meter Hürden blieb Kaul in 14,60 Sekunden nur knapp über seiner persönlichen Bestzeit (14,55). Im Diskuswerfen kam er auf 45,12 Meter. Bei seinem WM-Triumph 2019 in Doha/Katar hatte er 49,20 Meter erreicht. Im Weitsprung konnte Kaul mit 7,19 Meter bis auf zehn Zentimeter an seine Bestweite heran kommen.