Leichtathletik : Zwei weitere deutsche Absagen für WM in Eugene

Zwei weitere deutsche Absagen für WM in Eugene

Kugelstoßerin Sara Gambetta kann wegen einer Virusinfektion nicht an der WM teilnehmen. Foto: Soeren Stache/dpa

Eugene Das Team des Deutschen Leichtathletik-Verbandes für die Weltmeisterschaften in Eugene muss zwei weitere Absagen verkraften.

Kugelstoßerin Sara Gambetta hat eine Virusinfektion und ist gar nicht erst an den WM-Ort im US-Bundesstaat Oregon gereist. Yasmin Kwadwo muss wegen muskulärer Beschwerden auf eine Teilnahme am Rennen über die 4x100 Meter verzichten. Das teilte der DLV mit. Vor dem Start der WM am Freitag umfasst das deutsche Team damit noch 78 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Für das Staffel-Rennen bleiben noch fünf Kandidatinnen um die EM-Zweite Gina Lückenkemper.