Para-WM : Zweimal Gold: „Tante Irmie“ und Kober überragend

Dubai Zwei starke Athletinnen sorgen bei der Para-WM in Dubai für die Medaillen Nummer sechs und sieben für den Deutschen Behindertensportverband. Irmgard Bensusan feiert ihr zweites Gold, Birgit Kober ist bei internationalen Wettkämpfen noch ungeschlagen.

Die geborene Südafrikanerin Bensusan, sie sich selbst „Tante Irmie“ nennt und ihr gelähmtes Bein „Schluffi“, gewann in 12,86 Sekunden. „Ich hätte nie gedacht, dass ich hier unter 13 Sekunden laufen kann“, sagte die 28-Jährige: „Aber ich hatte nichts mehr zu verlieren, mein Gold hatte ich ja. Und mein Trainer hat gesagt, ich soll mir vorstellen, ein Löwe sei hinter mir her und will mir in den Arsch beißen. Also bin ich gelaufen.“