Kugelstoßen : Zweite deutsche Medaille bei Para-WM: Kappel holt Silber

Dubai Niko Kappel aus Sindelfingen hat Silber im Kugelstoßen und damit die zweite deutsche Medaille bei der Para-WM der Leichtathleten in Dubai gewonnen.

Es war ein Überraschungs-Sieg in einer der umkämpftesten Klassen der Para-Leichtathletik. Der nicht in Dubai startende Pole Bartosz Tyszkowski (14,04 Meter), Kappel (14,11) und der Brite Kyron Duke (14,19) hatten in diesem Jahr schon den Weltrekord verbessert. Duke wurde in Dubai mit 13,82 Metern Dritter.