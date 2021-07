Olympia : Leistungseinbruch kostet Frauen-Doppelvierer die Medaille

Tokio Die ersehnte Medaille ist dem Ruder-Doppelvierer der Frauen in Tokio noch entglitten. Im olympischen Finale müssen sie sich mit Rang fünf zufriedengeben. China holt ungefährdet Gold.

Bei den Olympischen Spielen in Tokio musste sich das Boot um die drei Olympia-Neulinge Frieda Hämmerling (Kiel), Franziska Kampmann (Waltrop) und Carlotta Nwajide (Hannover) sowie Daniela Schultze (Potsdam) mit dem fünften Platz begnügen. Vor fünf Jahren gab es in der Bootsklasse noch Gold für Deutschland, von der aktuellen Besetzung war in Rio de Janeiro allerdings niemand dabei.