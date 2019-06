Interview mit Giulia Friedemann : Leiterin Stand-Up-Paddling-Schule: „Vor dem Kauf gilt: Informieren und testen“

Trier Für wen eignet sich Stand-Up-Paddling? Welche Tipps und Tricks gibt es? Und welches Board ist das richtige für mich? Antworten auf diese und weitere Fragen liefert Giulia Friedemann, Leiterin der Trierer trick17-SUP-Schule.

Stand-Up-Paddling (SUP) ist einer der Freizeitsport-Trends in diesem Sommer. Woran liegt’s?

Friedemann: Stand-Up-Paddling ist derzeit so beliebt, weil es eine völlig neue Art ist, sich auf dem Wasser fortzubewegen. Man treibt Sport in der Natur und sieht viele bekannte Gegebenheiten aus einer ganz anderen Perspektive. Gleichzeitig schult Stand-Up-Paddling das Gleichgewichtsgefühl, trainiert die Körperspannung, und man tut ganz grundsätzlich auf sehr gelenkschonende Art und Weise etwas für seine eigene Fitness.

Wo lerne ich am besten das Stand-Up-Paddling: Auf einem See, einem Fluss, im Meer?

Wenn man als Einsteiger das erste Mal auf einem fließenden Gewässer paddelt, sollte man sich am besten einer Gruppe oder geführten Tour anschließen, da der Guide vor Ort im Zweifelsfall das Gewässer am besten kennt. Das offene Meer bietet selbst an ruhigen Tagen ganz andere Herausforderungen und ist für Einsteiger sicher nicht die erste Wahl.

Wichtig ist, das Paddel richtig herum zu halten. SUP-Paddles sind bewusst so entworfen, dass das Blatt zu einer Seite geneigt ist. Anfänger „neigen“ in diesem Sinne oft dazu, das Paddel falsch herum zu halten – was niemals den gewünschten Vortrieb gibt. Und man sollte nicht auf die eigenen Füße starren, sondern den Blick immer in Fahrtrichtung halten.