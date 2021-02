Volleyball Bundesliga : Ligaboss Evers über Sonderrolle im Sport: Neid schlägt hoch

Sorgt sich um die Zukunft des Sports: Michael Evers, Präsident der Volleyball-Bundesliga (VBL). Foto: Andreas Gora/dpa

Mannheim Verbandschef Michael Evers sorgt sich wegen möglicherweise wegbrechender Geldgeber bei den Vereinen um die Zukunft der Volleyball Bundesliga (VBL) über das Saisonende hinaus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Viele Vereine hatten in dieser Saison nur wenige Verluste bei den Sponsoren, weil die Sponsoren das Geld eingeplant hatten und auch gezahlt haben“, sagte Evers der Deutschen Presse-Agentur vor den Pokalendspielen am Sonntag in Mannheim.

„Für die kommende Saison habe ich die Sorge, dass es den Unternehmen nicht mehr so gut geht und in Deutschland allgemein eine Pleitewelle droht, die dann auf den Sport zurückschlägt. Das wird der Lackmustest werden: Bleiben die Sponsoren den Klubs auch in der nächsten Saison treu?“, sagte er weiter.

Evers rechnet damit, dass die Folgen der weltweiten Krise noch lange nachwirken werden. „Ich glaube, wir werden im deutschen Sport an dieser Pandemie noch eine ganze Weile zu knabbern haben“, sagte er.

Die Kritik an einer Sonderrolle des Sports, vor allem des Fußballs auch wegen internationaler Reisetätigkeiten, hält Evers für überzogen. „Da schlägt der Neid in meinen Augen ein wenig zu hoch, und es entsteht eine ungerechte Debatte. Kein Fußballer und auch kein anderer Sportler setzt bewusst sein Leben aufs Spiel, nur weil er seinem Job nachgehen will. Ich sehe da keine Sonderrolle im Sport“, erklärte Evers. „Im Gegenteil: Der Sport kann vielleicht zeigen, dass wir schnell zur Normalität zurückkehren können, wenn wir die Hygienebestimmungen konsequent einhalten, Masken tragen, Tests machen, die Abstände einhalten, die Hygienemaßnahmen in den Hallen und Umkleidekabinen konsequent umsetzen.“