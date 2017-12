Lockerer Auftaktsieg für van Gerwen bei Darts-WM

Titelverteidiger Michael van Gerwen ist mit einem lockeren Pflichtsieg in die Darts-WM 2018 gestartet. dpa

Der 28 Jahre alte Niederländer schlug zum Auftakt des Turniers in London seinen Landsmann Christian Kist mit 3:1 und wurde seiner Favoritenrolle damit gerecht. In der nächsten Runde trifft van Gerwen am 22. Dezember auf den Engländer James Wilson.

Rekord-Weltmeister Phil Taylor, der nach der WM seine Karriere beendet, startet am Freitag gegen seinen britischen Landsmann Chris Dobey. Die deutschen Profis Martin Schindler und Kevin Münch greifen erst in der kommenden Woche ins Geschehen ein. Insgesamt starten 72 Profis bei dem Turnier im Alexandra Palace.

