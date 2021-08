Olympia : Ludwig/Kozuch bei Olympia im Beachvolleyball-Viertelfinale

Tokio Laura Ludwig und Margareta Kozuch sind bei den Olympischen Spielen nach einem bemerkenswerten Sieg gegen das brasilianische Top-Duo Agatha/Duda ins Viertelfinale eingezogen.

Die Beachvolleyball-Olympiasiegerin und ihre Partnerin gewannen am Sonntag in Tokio 2:1 (21:19, 19:21, 16:14). Der Gegner in der nächsten Runde wird erst am Montagmorgen (Ortszeit) ermittelt.