Olympia : Ludwig/Kozuch im Beach-Viertelfinale gegen US-Team

Tokio Das war knapp! Ersten Satz gewonnen, im zweiten Satz nur zwei Punkte vom Sieg entfernt, dann im dritten einen Matchball gegen sich - und trotzdem stehen Olympiasiegerin Laura Ludwig und Margareta Kozuch im Viertelfinale.

„Wir sind überwältigt, dass wir genug Geduld hatten gegen so einen Gegner.“ Als sie ihre Gefühle dann nach der Nervenschlacht im Achtelfinale der Olympischen Spiele etwas geordnet hatten, beschrieb Ludwig den Gemütszustand im ZDF so: „Jetzt fühlen wir uns einfach nur affengeil.“

Agatha Bednarczuk und Ludwig standen sich vor fünf Jahren in Rio bereits im Finale gegenüber, damals siegte die gebürtige Berlinerin mit Kira Walkenhorst. Beide traten in Tokio mit neuen Partnerinnen an, Agatha mit Eduarda Santos Lisboa, genannt Duda, und Ludwig mit Kozuch. Und wieder hatte die Mannschaft aus Deutschland die Nase vorne. „Hier geht von man wird jetzt Fünfter bis man holt Gold alles“, sagte Sportdirektor Niclas Hildebrand der Deutschen Presse-Agentur.

Mit zwei Olympia- und drei WM-Medaillen ist Ross eine der am höchsten dekorierten Beachvolleyballspielerinnen der Welt und spielt wie Ludwig inzwischen mit einer ehemaligen Hallenspielerin. Auch Kozuch hatte vor dem Wechsel in den Sand Volleyball in der Halle gespielt. Ross und Klinemann sind seit 2017 ein Team und holten bei der WM in Hamburg vor zwei Jahren den zweiten Platz.